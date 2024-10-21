У РФ ритейлери попередили про подорожчання електроніки до 15%

Російські магазини готуються підняти ціни на електроніку на 10–15% до початку 2025 року.﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Дистриб'ютори вже закупили перші партії продукції за підвищеними цінами та планують доставити їх до країни до початку передноворічних розпродажів.

Повідомляється, що у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на 10–15%.

Серед причин підвищення вартості називають падіння курсу рубля до долара, відмову іноземних банків від проведення платежів із Росії та ускладнення логістичних ланцюжків.

У "Мегафоні" вже зафіксували зростання вартості смартфонів на 5-15%. У компанії вбачають передумови для підвищення цін на всю номенклатуру електроніки, яка закуповується для продажу на російському ринку.

Також в повідомленні додають, що передумов для розвороту тенденції дорожчання поки що немає.