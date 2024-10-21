У РФ ритейлери попередили про подорожчання електроніки до 15%
Російські магазини готуються підняти ціни на електроніку на 10–15% до початку 2025 року. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.
Дистриб'ютори вже закупили перші партії продукції за підвищеними цінами та планують доставити їх до країни до початку передноворічних розпродажів.
Повідомляється, що у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на 10–15%.
Серед причин підвищення вартості називають падіння курсу рубля до долара, відмову іноземних банків від проведення платежів із Росії та ускладнення логістичних ланцюжків.
У "Мегафоні" вже зафіксували зростання вартості смартфонів на 5-15%. У компанії вбачають передумови для підвищення цін на всю номенклатуру електроніки, яка закуповується для продажу на російському ринку.
Також в повідомленні додають, що передумов для розвороту тенденції дорожчання поки що немає.