В Україні майже вдвічі побільшало банкрутів за останні чотири місяці

651 справа про банкрутство людей наразі відкрита за даними Верховного суду України. Справ побільшало майже вдвічі за останні 4 місяці цього року. Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років, повідомляє Опендатабот.

651 справу щодо людей-банкрутів відкрито в Україні цьогоріч. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази.

Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила громадянам ставати банкрутами ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. Відтоді людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.