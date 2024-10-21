Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, повідомляє Укрінформ.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України" , - заявив Остін.

Зеленський так прокоментував візит Остіна:

"Я дуже дякую вам, пане міністре оборони Ллойде Остіне, за прибуття, за ваш візит. Я хотів би подякувати народу Сполучених Штатів, президенту Байдену, а також двопартійній підтримці, за те, що зроблено під час цієї війни".

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва.