Хакери зламали систему російського підприємства ВПК і оприлюднили дані

Міжнародна хакерська група "Head Mare" зламала систему ІТ-структури російського "Науково-інноваційного центру "Інститут розвитку досліджень, розробок та трансферту технологій" (НИЦ "ИРТ"). Про це йдеться на офіційному акаунті хакерів у мережі Х, повідомляє Лівий берег.

Серед оприлюдненого — документи, що стосуються системи раннього визначення пошкоджень техніки "Хрусталь" і комплексу визначення технічного стану "Маяк", які використовуються в системах безпеки літаків і гвинтокрилів армії РФ.

У доступ також потрапила частина імен співробітників, які ймовірно долучені до ІТ-безпеки "НИЦ ИРТ". Наприклад, "Афанасьев Владимир Владимирович", "Брагин Игорь Валериевич", "Бубнов Максим Александрович", "Викулов Виктор Михайлович" і інші.

Російська компанія "НИЦ "ИРТ" позиціонує себе як інноваційне підприємство, що впроваджує технологію "цифрового двійника" для літаків і вертольотів. У її портфоліо покращення систем вертольотів Ка-52, літаків Су-57Б та безпілотників.