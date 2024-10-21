Путін дозволив соратникам Кадирова грабувати меткомбінат Ілліча у Маріуполі - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін віддав контроль над Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча близьким до Рамзана Кадирова людям. Вони розграбовують комбінат.﻿ З посиланням на The Wall Street Journal, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, серед тих хто наразі контролює комбінат є особа, на ім'я Руслан Геремеєв.

Він, а також заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв являються родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. При цьому , половину акцій OOO "ММК Ілліча", який наразі контролює завод, отримав його син Валід.

За даними WSJ, наразі повним ходом йде розграбування комбінату. Зокрема, звідти часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами. Вони вирушають у бік Росії.

Також росіяни повністю демонтували і відправили в РФ виробничу лінію вартістю 220 млн доларів. Вона була встановлена на комбінаті незадовго до повномасштабного вторгнення.

Як пише ЗМІ, ще осінню 2022 року московська торгова компанія вивезла із заводу сталевої продукції на 380 тисяч доларів. Також відомо, що деякі російські компанії регулярно продавали вугілля та іншу продукцію, що залишилися на заводі.

А вже на початку січня 2023 року в Узбекистан було експортовано партію металовиробів на 50 тисяч доларів.

Пізніше частка Валіда Корчагіна перейшла до іншої людини, але її також пов'язують з Рамзаном Кадировим, - керівника московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаша Дадашова. При цьому Геремеєви й надалі займаються заводом.

Зокрема, Вахіт Геремеєв розповідав російським ЗМІ про те, що на заводі було багато трупів, а все було заміновано. За його словами, він закохався в завод і "вже майже став металургом". Він планує відновити його роботу до 2026 року.

Нагадаємо, росіяни майже повністю знищили завод "Азовсталь" під час окупації Маріуполя.

Українські захисники, які тримали оборону на території заводу в повному оточенні, через брак продовольства, боєприпасів та зброї, були змушені здатися в полон 20 травня 2022 року. Частину з них вже вдалося повернути, але решта залишається в полоні майже два роки.