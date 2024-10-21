Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини спільні проєкти щодо ОПК

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Вони обговорили конкретні ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.﻿ З посиланням на пресслужбу МЗС, повідомляє Лівий берег.

"Я був радий зустрітися з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК" , - сказав Сигіба.

"Я дякую бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною" , - додав він.

Як повідомлялось, з 20 по 22 жовтня Сибіга здійснює візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де відбудуться окремі зустрічі українського дипломата з турецькими оборонними компаніями.

Крім цього, у ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Сьогодні Сибіга провів у Анкарі переговори тет-а-тет з турецьким колегою Хаканом Фіданом.