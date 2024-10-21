У Судані збили вантажний літак, на борту якого могли бути громадяни РФ

"Сили швидкого реагування" Судану повідомили, що на заході країни збили вантажний літак, на борту якого, за їхньою версією, перебували громадяни Росії. З посиланням на російське посольство, повідомляє Дзеркало тижня.

"Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту" , - йдеться в повідомленні.

Ситуація, додали у відомстві, ускладнюється тим, що місце аварії знаходиться “в охопленому боями Дарфурі”. Йдеться про протистояння суданської армії та “Сил швидкого реагування” (RSF). ЗМІ повідомляють, що саме RSF збили літак з ПЗРК. За однією з версій на борту була зброя.

За даними Telegram-каналу Mash, ймовірно, загинув головний інженер компанії Airline Transport Incorparation FZC Віктор Гранов. З ним на борту літака, припускає медіапроект, було ще кілька колег, а також представники ПВК "Вагнера".

В одного з членів екіпажу виявили російський паспорт. Серед уламків було знайдено інструкцію з безпеки російською мовою.

Як пишуть російські ЗСІ, екіпаж і Іл-76 летів на допомогу іншому літаку ОАЕ, який раніше був пошкоджений під час посадки в одній з провінцій Судану – Західному Кордофані.

На початку жовтня ОАЕ відправили літак із військовою допомогою до Судану, але той невдало приземлився на території Західного Кордофана і, зокрема, пошкодив двигуни.

Іл-76 перевозив запасні частини та інженерів, щоб полагодити той літак, але помилково був збитий Силами швидкого реагування Судану.

Встановлено також особу другого росіянина, який попередньо був на борту. На місці аварії знайшли документи на ім'я 33-річного авіаінженера Антона Селіванца з башкирського міста Туймази. Попередньо, він разом із Грановим летів ремонтувати пошкоджений літак.

Нагадаємо, що армія Судану на чолі з генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом і Сили швидкого реагування (RSF) на чолі з генералом Мохамедом Хамданом Дагало, об’єднали свої сили під час військового перевороту в 2021 році, змінивши запланований перехід до цивільного правління. Але вони не порозумілися щодо умов і часу переходу, що призвело до раптового вибуху бойових дій у Хартумі 15 квітня 2023 року.

У лютому повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України взяли в полон російських найманців із ПВК «Вагнер» у Судані.