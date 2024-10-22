У ТЦК розповіли про відповідальність у разі ігнорування повістки, отриманої поштою

Українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі, якщо вони не з'являться по повістці, яку відправили поштою. Такі норми ухвалив Кабмін.﻿ Про це заявив начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як зазначив Коротченко, українці, яким прийшла по пошті повістка, мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або у терміни, визначені у повістці.

Постановою Кабміну визначено перелік поважних причин у разі неявки по повістці та процедура їх підтвердження.

"Визначено певний перелік та документально підтверджено. Якщо це не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності тощо" , - додав Коротченко.

Він також уточнив, що проблемних питань у контексті вручення повісток поштою все ще дуже багато, і їх потрібно унормувати. Наразі оповіщення проводилося у тестовому режимі та виявились певні проблеми.