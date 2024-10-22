Індія повернула 85 своїх громадян, яких в РФ обманом завербували на війну – МЗС

Індія повернула на батьківщину 85 своїх громадян, яких Росія завербувала обманом для війни проти України. У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії РФ.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

"Близько 85 людей повернулися з Росії і, на жаль, ми повернули останки людей (загиблих індійців - ред.), які загинули під час конфлікту. Залишилося близько 20 людей, і ми чинимо тиск на наших співрозмовників, вимагаючи звільнити всіх військовослужбовців, що залишилися там" , – повідомив міністр.

Він додав, що індійські дипломати підтримують тісний контакт із представниками МЗС РФ та російського Міноборони з питання індійців, які були "незаконно чи іншим чином залучені до участі у бойових діях" у складі російської армії.