У РФ заявили про атаку безпілотників на спитзаводи, сталися пожежі

У Тульській та Брянській областях Росії пролунали вибухи через атаку безпілотників, повідомляє Українська правда.

У Єфремові Тульської області Росії пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляють про пожежу поруч із Єфремовським заводом синтетичного каучуку в районі ТЕЦ. Там зайнялася пожежа.

Також про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили у Суземському районі Брянської області.

За офіційною інформацією губернатора, постраждали два спиртзаводи.