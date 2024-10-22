ISW: Росіяни систематично страчують військовополонених і застосовують хімзброю
Російські війська останнім часом збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених та продовжують застостосовувати хімічну зброю, порушуючи Женевську конвенцію та Конвенцію про заборону хімічної зброї, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Українські офіційні особи повідомили 21 жовтня, що російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених поблизу Селидового, Донецька область, 18 жовтня, розстрілявши їх зв'язаних в упор.
За оцінкою ISW, російські війська останнім часом збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє нелюдське поводження з військовополоненими та їх страту. Російський військовий блогер також опублікував відеозапис і відкрито заявив 20 жовтня, що російські війська застосовують хлорпікрин (пестицид, що пошкоджує легені) проти українських військ.
Ще 1 травня Державний департамент США оголосив, що він встановив, що російські війська використовують хлоропікрин і речовини для боротьби з масовими заворушеннями (RCA), порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.
Українські офіційні особи раніше повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлоропікрином.
"Очевидне систематичне вчинення воєнних злочинів на всьому театрі бойових дій свідчить про те, що у російських військ низький рівень дисципліни, а російські польові командири не роблять нічого, щоб запобігти участі своїх підлеглих у такій злочинній поведінці, або, можливо, навіть заохочують їх до неї. Немає жодних доказів того, що Росія притягує персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося".
Ключові висновки ISW за 21 жовтня:
- Референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу (ЄС), що відбувся 20 жовтня, пройшов з надзвичайно малою перевагою, значною мірою завдяки підтримці молдовської діаспори, і нинішній президент Молдови Майя Санду зустрінеться з Александром Стояногло у другому турі голосування 3 листопада. Кілька молдовських і європейських чиновників повідомили про потенційне втручання Росії у вибори, і Кремль і його афілійовані особи в Молдові, ймовірно, продовжать свої зловмисні спроби впливу напередодні другого туру голосування 3 листопада.
- Кремлівські чиновники і російські військові блогери стверджували, що молдовська влада сфальсифікувала результати виборів і референдуму, і продовжували просувати давні кремлівські наративи, спрямовані проти шляху Молдови до європейської інтеграції.
- Міністр оборони США Ллод Остін відвідав Київ 21 жовтня і оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $400 млн.
- Росія, схоже, намагається зменшити напруженість у відносинах з Південною Кореєю після достовірних повідомлень про активізацію північнокорейської співпраці з Росією, включаючи попередження південнокорейської та української розвідок про те, що контингент північнокорейських військ розгорнувся для тренувань в Росії.
- Російські війська продовжують систематично скоювати воєнні злочини, включаючи страти українських військовополонених та застосування хімічної зброї.
- Нещодавно українські війська просунулися вперед у західній частині Курської області.
- Російські війська просунулися на захід від Кремінної, на південний схід від Покровська та на південний схід від Курахового.
- Нещодавно російські війська провели кілька механізованих атак різних ешелонів на Курахівському напрямку.
- Російська окупаційна влада продовжує примушувати окуповане українське населення підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.