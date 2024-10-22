ISW: Росіяни систематично страчують військовополонених і застосовують хімзброю

Російські війська останнім часом збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених та продовжують застостосовувати хімічну зброю, порушуючи Женевську конвенцію та Конвенцію про заборону хімічної зброї, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи повідомили 21 жовтня, що російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених поблизу Селидового, Донецька область, 18 жовтня, розстрілявши їх зв'язаних в упор.

За оцінкою ISW, російські війська останнім часом збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє нелюдське поводження з військовополоненими та їх страту. Російський військовий блогер також опублікував відеозапис і відкрито заявив 20 жовтня, що російські війська застосовують хлорпікрин (пестицид, що пошкоджує легені) проти українських військ.

Ще 1 травня Державний департамент США оголосив, що він встановив, що російські війська використовують хлоропікрин і речовини для боротьби з масовими заворушеннями (RCA), порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.

Українські офіційні особи раніше повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлоропікрином.

"Очевидне систематичне вчинення воєнних злочинів на всьому театрі бойових дій свідчить про те, що у російських військ низький рівень дисципліни, а російські польові командири не роблять нічого, щоб запобігти участі своїх підлеглих у такій злочинній поведінці, або, можливо, навіть заохочують їх до неї. Немає жодних доказів того, що Росія притягує персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося".

Ключові висновки ISW за 21 жовтня: