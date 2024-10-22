Close button

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Міноборони

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 681 580 окупантів, 1350 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 22 жовтня склали:

  • особового складу – близько 681 580 (+1350) осіб,
  • танків – 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО – 981 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети – 2625 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
  • спеціальна техніка – 3499 (+20) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics