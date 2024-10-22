У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 681 580 окупантів, 1350 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 22 жовтня склали:
- особового складу – близько 681 580 (+1350) осіб,
- танків – 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 18199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО – 981 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
- крилаті ракети – 2625 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка – 3499 (+20) од.