РФ може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових – Південна Корея

Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями. Про це заявив у понеділок під час виступу в Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг, повідомляє Укрінформ.

"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю" , - сказав Хванг.

За його словами, Північна Корея, вірогідно, вже незабаром стане "активним учасником" загарбницької війни Росії проти України.

Хванг закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.