Трамп знову заявив, що очікує фальсифікацій на виборах від демократів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп заявив, що очікує фальсифікацій на виборах проти себе з боку демократів та що їм це "не зійде з рук", повідомляє Європейська правда.

На передвиборчому заході у Північній Кароліні Дональд Трамп вирішив поставити під сумнів результати майбутнього голосування і звинуватив опонентів у нібито намірах фальсифікацій.

"У нас (на передвиборчих заходах – Ред.) чи не найбільше людей з того, що ви будь-коли могли бачити. Я був у Каліфорнії. Я хотів би, щоб Бог спустився до нас і став тим, хто рахує голоси, хоч на день, і побачити, які хороші результати у нас будуть у Каліфорнії" , – заявив Трамп.

Нагадаємо, Каліфорнія – "синій" штат, більшість виборців у якому стабільно голосують за демократів.

"Ви колись чули вислів, що лічильник голосів набагато важливіший, ніж кандидат? На жаль, ми не можемо цього допустити" , – продовжив Дональд Трамп.

Він почав натякати, що демократи нібито готують фальсифікації, але "їм це не зійде з рук".

Як відомо, після програшу у 2020 році Трамп безпідставно заявляв про "вкрадені вибори" та переконав у цьому багатьох своїх прихильників.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Завчасне голосування на них вже почалося, а у деяких штатах вже у перший день явка стала рекордною.