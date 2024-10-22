Китай закликав ЄС "вирішувати проблеми шляхом переговорів"

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї на зустрічі в Пекіні з президентом Конституційної ради Франції Лораном Фабіусом заявив, що Китай і Європейський Союз повинні знаходити шляхи врегулювання проблем у їх відносинах шляхом діалогу та консультацій, повідомляє Укрінформ.

"Деякі невдачі в економічних і торгових відносинах між Китаєм і Європейським Союзом не в інтересах обох сторін. Ми сподіваємося, що ЄС буде виходити із загальних і довгострокових інтересів та вирішуватиме проблемні питання шляхом переговорів і консультацій із Китаєм" , - сказав Ван.

Міністр додав, що Пекін і Париж мають дотримуватись незалежності у своїй зовнішній політиці та підтримувати глобальну стабільність.

"Китай і Франція виступають за незалежність і проти втручання й тиску ззовні, що відповідає загальній тенденції руху світу до багатополярності та сприяє збереженню глобального миру і стабільності" , - зазначив китайський топдипломат.

Фабіус, своєю чергою, зауважив, що для французької дипломатії є традицією відстоювати незалежність і підтримувати дружні відносини з Китаєм, додавши, що Франція завжди виступала проти нав’язування власної волі іншим та за пошук правильних рішень шляхом діалогу.

У зовнішньополітичному відомстві додали, не розкриваючи подробиць, що сторони також обмінялися думками з приводу "української кризи" (так у Китаї називають агресивну війну РФ проти України – ред.).

Нагадаємо, наразі тривають переговори між Європейською комісією та урядом КНР стосовно рішення ЄК ввести підвищенні до 35,3% мита на виготовлені в Китаї електромобілі на додаток до стандартного в ЄС 10%-го мита на імпортні авто, запровадити які ЄК планує до кінця жовтня.

Єврокомісія проводить кілька інших розслідувань проти торгових практик Китаю, які також можуть завершитися підвищеними тарифами на китайські товари. У відповідь уряд КНР почав власні перевірки стосовно деяких імпортованих із ЄС продуктів, серед яких молочна продукція та бренді.