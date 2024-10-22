У ЦПД пояснили, чому Україна атакує російські спиртзаводи

Спиртзаводи на території Росії використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин, тому вони є законною ціллю України, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко нагадав, що останнім часом ЗСУ атакували такі об'єкти на території РФ:

"Біохім" у Тамбовській області – займається переробкою меляси та виробництвом етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство Воронезької області.

"Це все — воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше" , — пише керівник ЦПД.

Коваленко також поділився кадрами влучань по цих об'єктах.