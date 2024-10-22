Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця подачі заяви до завершення опалювального сезону, який триває з 1 жовтня по 30 квітня. Для громадян, які не були одержувачами субсидії, але планують її отримати, необхідно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ГУ ПФУ в Донецькій області.

У жовтні 2024 року Пенсійний фонд України здійснив автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Це стосується як тих домогосподарств, які вже отримували субсидії, так і тих, чия субсидійна виплата під час неопалювального періоду становила 0 гривень.

Також до Пенсійного фонду мають звернутися ті громадяни, у яких змінився склад зареєстрованих осіб у домогосподарстві або соціальний статус.

Особливу увагу слід звернути на тих, кому було відмовлено в субсидії через заборгованість: після погашення боргу вони мають право повторно звернутися за призначенням субсидії. Для цього необхідно подати відповідні документи: заяву, декларацію та за необхідності інші підтверджуючі документи.

Подати документи можна різними способами: особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду, поштою, через вебпортал електронних послуг Фонду або за допомогою "Портал Дія". Важливо пам'ятати, що у разі подачі документів до 30 листопада субсидія буде призначена з початку опалювального періоду, а після 1 грудня - з місяця звернення.

Доходи домогосподарства при розрахунку субсидії за опалювальний сезон враховуються за І та ІІ квартали 2024 року, а пенсійні доходи - за серпень поточного року.

Для тих громадян, які використовують електричні прилади для опалення замість централізованого теплопостачання, застосовуються відповідні соціальні нормативи на споживання електроенергії.

Нагадаємо,що у жовтні українці можуть отримати знижку на газ. Так, більшості споживачів, які раніше оформили житлову субсидію, перерахунок через підвищення тарифу на електроенергію зроблено автоматично.

Крім того,більшості споживачів перерахунок субсидії через підвищення тарифу на світ проведено автоматично. Але є й ті, кому необхідно звернутись до ПФУ.