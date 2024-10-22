Ізраїль атакував ключову військово-морську базу "Хезболли" в Бейруті

Цієї ночі ночі Армія оборони Ізраїлю завдала удару по ключовій військово-морській базі "Хезболли" в Бейруті. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Лівий берег.

За словами військових, терористи використовували "Хезболлу" для зберігання швидкісних човнів, проведення випробувань і навчання своїх військово-морських сил.

Окрім того, удари ЦАХАЛу у в Бейруті вночі вразили склади зброї, командні центри та іншу інфраструктуру, деякі з яких були під землею.

Перед ударами по Бейруту ЦАХАЛ попередив цивільних осіб про необхідність евакуації.

Також військові кажуть, що вони завдали ударів по інших частинах Лівану, зокрема по трьох командних центрах, що належать повітряним силам Хезболли, відомим як підрозділ 127, що є відповідальним за атаки безпілотників на Ізраїль.

Авіаудари відбуваються в той час, коли наземні сили Ізраїлю продовжують діяти проти терористичної групи на півдні Лівану.

Раніше Ізраїль вдарив у Лівані по фінансових установах, пов’язаних з “Хезболлою”. Йдеться про філії фінустанови Al-Qard Al-Hassan у південному передмісті ліванської столиці.