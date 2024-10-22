Смерть чоловіка у ТЦК Полтавської області: стали відомі нові подробиці

Після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею "умисне вбивство". Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

"Надходила така інформація, виїжджала слідчо-оперативна група, відомсті внесені до Єдиного реєстру по частині 1 статті 115", - сказав Сулаєв.

За його словами, наразі поліцейські з'ясовують всі причини і обставини того, що сталося.

Також речник поліції розповів, що військовозобов'язаного знайшли повішеним. Він є місцевим, 1976 року народження.

Самогубство чоловіка в ТЦК Полтавщини

Нагадаємо, напередодні в Полтавському ТЦК та СП повідомили, що чоловік у військоматі скоїв самогубство. За їх даними це сталося на збірному пункті, а слідів насильства на тілі чоловіка не було виявлено.

Відомо, що військовозобов'язаного у ТЦК доставили поліціянти, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити ВЛК, через що був складений акт відмови. Готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 ККУ (ухилення від призову за мобілізацією).

В ТЦК додають, що раніше чоловіка вже засудили за цією статтею до трьох років позбавлення волі з умовним терміном, який завершився у вересні 2024 року.

Пресслужба військкомату заявляє, що жодного фізичного чи психологічного тиску на чоловіка не здійснювалася. Він очікував на збірному пункті, поки оформляли документи. Проводиться службове розслідування для з’ясування всіх обставин.