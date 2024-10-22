Окупанти змогли вклинитися в лінію оборони біля Часового Яру – ЗСУ

Російські війська змогли вклинитися в українську лінію оборони біля Часового Яру на Донеччині, проте про втрату міста не йдеться, повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак, повідомляє Радіо Свобода.

"На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої" , – сказав він в ефірі національного телемарафону, коментуючи заяву місцевої влади про нібито прорив сил РФ біля Часового Яру.

За його словами, ситуація залишалася напруженою впродовж останнього місяця – російські війська намагалися штурмувати щодня.

Він зазначив, що сили РФ використали вкотре зміну погоди на свою користь.

"Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований" , – розповів Петричак.

За його словами, ситуація на фронті в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається дуже складною, війська РФ у кілька разів переважають за чисельністю українські сили.

Російська армія веде наступ у районі Часового Яру понад пів року. Місто з довоєнним населенням трохи більш як 12 тисяч людей майже повністю зруйноване.

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