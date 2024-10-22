Politico: У США заявили, що не можуть перешкодити зміцненню співпраці між РФ та КНДР

Американські посадовці в неофіційних розмовах заявляють, що Вашингтон майже нічого не може зробити, щоб завадити поглибленню співпраці між КНДР і Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публікації Politico.

Співрозмовники видання визнали, що США не домоглись практично ніякого прогресу в стримуванні програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет, і якщо вони не можуть стати на заваді цьому, то й зупинити розгортання північнокорейських військ в Росії теж не вдасться.

Один з посадовців США розповів, що запроваджені США санкції не діють на КНДР так, як на інші країни.

"Вона і так уже до межі обкладена санкціями, і додаткові санкції не зможуть багато чого досягти", – сказав один з американських посадовців.

Крім того, КНДР проігнорувала усі пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо переговорів.

За словами офіційних осіб, нещодавно відновлені відносини Москви з Пхеньяном дають ізольованому північнокорейському режиму новий дипломатичний канал зв'язку із зовнішнім світом, який не піддається західному або міжнародному тиску.

Кремлівський правитель Владімір Путін не виявив бажання припинити або змінити відновлене співробітництво в галузі оборони і безпеки з Північною Кореєю, незважаючи на хвилі міжнародного осуду, і на початку цього року наклав вето на програму ООН з моніторингу санкцій щодо Північної Кореї, яку він раніше підтримував.

Одна з головних невідомих, яка турбує деяких американських посадовців, – це те, що саме робитимуть північнокорейські війська в Росії.

Зокрема, у США припускають, що ці північнокорейські війська можуть отримати від загартованих у боях російських військ бойову підготовку і технічні знання про західні системи оборони, щоб потім забрати їх у свою країну.

"Є багато невідомих, що вони будуть робити, але всі варіанти погані", – сказав помічник конгресмена, який займається питаннями безпеки в Азії.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило минулої п'ятниці, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

У США заявили, що вивчають повідомлення про можливе залучення північнокорейських військ у війну в Україні на боці РФ і обіцяють незабаром оприлюднити дані про це.