Зеленський сказав, що на Харківському напрямку фронту ситуацію стабілізовано
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів актуальну ситуацію на фронті. Він заявив, що на Харківському напрямку ситуацію стабілізовано, повідомляє Лівий берег.
"Хоча на Куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На Сході - тиснуть", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що на Курському напрямку Сили оборони виконують свої задачі і будуть їх виконувати "стільки, скільки буде потрібно".
"Це важливий аспект, їм потрібно це робити", - додав Зеленський.
Він також наголосив, що необхідно посилити протиповітряну оборону в Чорному морі. Наразі над цим іде робота.
Напередодні Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони говорили про фронт, зокрема, військові завдання і найближчі кроки та озброєння, військову техніку, забезпечення і комплектування бригад.