Зеленський сказав, що на Харківському напрямку фронту ситуацію стабілізовано

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів актуальну ситуацію на фронті.﻿ Він заявив, що на Харківському напрямку ситуацію стабілізовано, повідомляє Лівий берег.

"Хоча на Куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На Сході - тиснуть" , - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що на Курському напрямку Сили оборони виконують свої задачі і будуть їх виконувати "стільки, скільки буде потрібно".

"Це важливий аспект, їм потрібно це робити" , - додав Зеленський.

Він також наголосив, що необхідно посилити протиповітряну оборону в Чорному морі. Наразі над цим іде робота.

Напередодні Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем і міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони говорили про фронт, зокрема, військові завдання і найближчі кроки та озброєння, військову техніку, забезпечення і комплектування бригад.