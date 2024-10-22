Енергетики відновили лінію електроживлення Запорізької АЕС

Енергетики відновили роботу високовольтної лінії, що з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України.﻿ З посиланням на пресслужбу Міненерго, повідомляє Економічна правда.

"Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли" , - йдеться у повідомленні.

Раніше через російську атаку одну з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, було вчергове пошкоджено. Енергетики почали ремонтно-відновлювальні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація.