У ВСУ розповіли, чи є загроза прориву окупантів на Херсон та форсування Дніпра

Загрози прориву російської окупаційної армії на Херсон або форсування Дніпра ворожими військами в цьому регіоні немає﻿. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в телеефірі, повідомляє Ділова столиця.

"Щодо острівної частини лінії бойового зіткнення, яка розташована навпроти Херсона, то вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Тому поблизу самого Херсона такої великої небезпеки прориву чи форсування Дніпра немає. Проте не виключене форсування ворогом деяких проток і намагання захопити деякі острови, які там є" , — сказав він.

"Ворог увесь час намагатиметься пройти на правий берег, тому що він розуміє, що отримавши під контроль острови, він може ще більше загрожувати і Херсону, і тим населеним пунктам, які розташовані на правому березі" , — пояснив Волошин.

За словами речника, загарбники проводять розвідувально-пошукові дії та намагаються виявити вогневі засоби Сил оборони.