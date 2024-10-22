Війська КНДР очікуються на Курському напрямку вже в середу - Буданов

Перші північнокорейські війська невдовзі прибудуть до Курської області Росії. Вони будуть допомагати російській армії.﻿ Про це заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов. З посиланням на The War Zone, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Буданова, очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже завтра, 23 жовтня. Вони будуть допомагати захистити Курську область від ЗСУ.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку" , - сказав виданню Буданов.

Він зауважив, що наразі невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані.