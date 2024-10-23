Зеленський: Припинення ударів РФ по енергетиці може відкрити шлях до переговорів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це пише Financial Times з посиланням на заяву Зеленського журналістам у понеділок в Києві, повідомляє Українська правда.
Президент сказав, що "коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну".
Зеленський також додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту.
"Ми побачили під час першого саміту (миру - ред.), що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", – заявив Зеленський.