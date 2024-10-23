ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Тридцять шість світових лідерів, у тому числі з Китайської Народної Республіки (КНР), Індії, Південної Африки та Ірану, прибули до Казані, Республіка Татарстан, на 16-й щорічний саміт BRICS, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових зусиль в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія, ймовірно, використає саміт BRICS як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі і промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр-міністр Сербії Александар Вулін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші світові лідери також прибули до Казані 22 жовтня.

Очільник Росії Володимир Путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту BRICS, під час якої обидва лідери підкреслили важливість багатогранних відносин між Росією і КНР, в той час як Сі підкреслив, що BRICS є форматом глобального стратегічного співробітництва.

Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торговельних розрахунках.

Моді знову наголосив на необхідності пошуку "якнайшвидшого" мирного вирішення війни в Україні та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив 22 жовтня, що Індія повернула 85 індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії, щоб воювати в Україні, і що Моді вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 індійських громадян під час саміту BRICS.

Ключові висновки ISW за 22 жовтня: