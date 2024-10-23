МВФ покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2028 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє World Economic Outlook (жовтень 2024 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)

2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар)

2027 рік – 48,6 грн/долар (прогноз за квітень – 50,4 грн/долар)

2028 рік – 50,2 грн/долар (прогноз за квітень – 52,1 грн/долар)

2029 рік – 51,7 грн/долар (прогноз за квітень – 54,1 грн/долар).

Курс у бюджеті України

Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України.

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар. У проєкт бюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

у 2025 році до 45,0 гривень,

у 2026 році до 46,5 гривень

у 2027 році до 46,4 гривні.

Нагадаємо, курс долара зріс до історичного максимуму 41,49 гривні на 22 липня. Після цього протягом трьох місяців курс залишається стабільним у діапазоні 41,0–41,35 гривень.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.