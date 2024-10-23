Атака дронів на Черкаську область: в ОВА розповіли про наслідки

Російська армія 23 жовтня атакувала дронами Черкаську область, є руйнування, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше" , — розповів він.

Бійці ППО збили 6 ударних дронів, але були і влучання.

У Черкаському районі пошкоджені об'єкти інфраструктури, зокрема — автовокзал у Черкасах. Спалахнула пожежа, її вже погасили. Також понівечені адмінбудівля приватного підприємства та автівки.

У Золотоніському районі, за словами Табурці, уламки дрона побили дах приватного будинку.

В Уманському районі уламками пошкоджені гараж і кілька авто.

Обстеження території триває.

Як повiдомлялось, у ніч на 23 жовтня російське військо атакувало Україну більш як 80 безпілотниками.