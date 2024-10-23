У Білорусі визначили дату проведення наступних "виборів" президента

На засіданні Палати представників Білорусі вирішили провести «президентські вибори» 26 січня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні державного інформагентства БЕЛТА, повідомляє Європейська правда.

Очільник ЦВК Білорусі на цьому засіданні заявив, що комісія готова до організації голосування, та зазначив, що президентські вибори будуть "логічним завершенням формування всіх владних інституцій на основі оновленого конституційного законодавства".

Йдеться про зміни за підсумками "конституційного референдуму" у лютому 2022 року.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.