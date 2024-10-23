Литва виділить 10 млн євро на виробництво ракети-дрона "Паляниця"

Литва інвестує 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" шляхом прямого фінансування українського виробника. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

Механізм фінансування виробництва заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив із заступницею міністра національної оборони Литви Монікою Корольовієнє.

Боєв наголосив, що набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані є для України одним із пріоритетів.

"Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки" , – зазначив він.

Заступник міністра подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування, а також за активну участь у Коаліції дронів.

Корольовієнє зі свого боку підкреслила, що Литва залишається відданим партнером України.

"Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них" , – запевнила вона.

Зазначається, що найближчим часом з візитом в Україну прибуде міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас.