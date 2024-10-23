У Повалій конфіскували автомобіль, земельні ділянки, квартиру та права на 9 пісень

Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави автомобіль, 7 земельних ділянок на Київщині, приватний будинок, квартиру та права на 9 пісень співачки та колишній "регіоналці" Таїсії Повалій, якій СБУ у лютому 2024 року повідомило про підозру в колабораційній діяльності та підтримці збройної агресії Росії проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Вищий антикорупційний суд.

ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").



Також конфісковано активи, якими вона могла безпосередньо або опосередковано розпоряджатися: 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3095 га, житловий будинок площею 442,8 кв. м, домоволодіння площею 101 кв. м, автомобіль BMW X5, три пристрої для відстрілу гумових куль та мисливську гладкоствольну зброю.

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