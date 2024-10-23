"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла у Полтавській області

Аварійні відключення світла у Полтавській області ввели у середу, 23 жовтня. Обмеження запровадили через проблеми в мережах обленерго, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Через проблеми в мережах оператора системи розподілу (обленерго) сьогодні о 8:30 були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Полтавській області" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 23 жовтня не планують запроваджувати графіки відключень світла. Проте українців закликали бути заощадливими, оскільки зараз енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян.

Ситуація зі світлом

Російські окупанти продовжують атакувати українські об'єкти енергетики. Цього року в Україні провели найбільшу в історію ремонтну кампанію. Відомо, що всі енергоблоки українських АЕС підготували до зими.

Українців попереджують, що майбутня зима може бути не легкою. За словами глави уряду, Україна підготувала 12,2 млрд куб. м газу та 3,1 млн тонн вугілля на зиму.

Втім, МВФ прогнозує дефіцит електроенергії в Україні понад 4 ГВт.