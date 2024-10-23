У США заявили, що близькі до виділення до $20 млрд кредиту Україні за доходи від активів РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила у вівторок, що Сполучені Штати "дуже близькі" до завершення виділення 20 млрд доларів у рамках кредитного пакета G7 для України, що буде виплачуватися завдяки доходам від заморожених російських активів. Заяву Єллен журналістам наводить видання Politico, повідомляє Європейська правда.

Міністерка відзначила, що "ми на 99% готові", і залишилося вирішити лише кілька відносно невеликих питань.

"Ми дуже близькі" , – сказала Єллен журналістам.

США та їхні союзники намагаються узгодити деталі кредитного пакета на суму 50 млрд доларів відтоді, як лідери досягли домовленості про це на зустрічі G7 у червні.

Угода, яка була укладена після того, як Єллен та інші посадовці адміністрації Байдена згуртували навколо цієї ідеї іноді неохочих союзників, передбачала, що Україна отримає гроші до кінця року.

Єллен сказала, що цей термін все ще залишається метою.

Кредит дає країнам G7 шанс забезпечити довгострокове фінансування військових зусиль України та ізолювати ці гроші від результатів президентських виборів у США.

США заявили, що близькі до виділення до $20 млрд в рамках кредиту G7 Україні

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США готові надати Україні у рамках кредиту G7 до 20 млрд доларів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС через спротив Угорщини не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки. Але Вашингтон пом'якшив свою позицію.

У вівторок Європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок.

Велика Британія окремо затвердила свій внесок у розмірі близько 3 мільярдів доларів.