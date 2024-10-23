Другий тур виборів у Молдові: кандидати домовилися про дебати

Чинна президентка Молдови Мая Санду та підтримуваний Росією кандидат Олександр Стояногло домовилися провести публічні виборчі дебати 27 жовтня перед другим туром президентських виборів 3 листопада. Про це оголосили передвиборчі команди обох кандидатів, повідомляє Радіо Свобода.

Проєвропейська Санду виграла перший тур, який відбувся 20 жовтня, вона набрала 42,49% голосів, а висуванець Партії соціалістів Республіки Молдови Стояногло набрав 25,9%. Такими є остаточні результати першого туру кампанії, затьмареної звинуваченнями в підкупі голосів, а також кампаніями маніпуляції та дезінформації, організованими Росією.

На третьому місці, набравши 13,79% голосів, опинився бізнесмен Ренато Усатий, колишній мер другого за величиною міста Молдови Бельці (Белць).

Телевізійні дебати, які відбудуться в Палаці Республіки в столиці Кишиневі, дадуть Санду можливість донести свою прозахідну позицію до молдовських виборців, коли вона опонуватиме колишньому генеральному прокурору Стоянгло, який у 2023 році був звільнений з посади указом Санду на тлі звинувачень у корупції.

Дебати можуть дати чинній президентці змогу докладно розповісти про її заяву в ніч виборів про те, що голосування зазнало "безпрецедентного" нападу з боку "злочинних груп", які, за даними Санду, намагалися підкупити 300 тисяч виборців у спробі "підірвати демократичний процес".

Росія, яку західні партнери Молдови звинуватили в потужному втручанні у виборчий процес, відкинула ці звинувачення, а речник Кремля Дмитро Пєсков закликав Санду надати докази на підтримку її звинувачень у купівлі голосів.

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