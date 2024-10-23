Китай вигадав спосіб, як уникнути мита ЄС та США на електромобілі – Bloomberg

Китайські автовиробники можуть більш ніж удвічі збільшити свої виробничі потужності електромобілів за кордоном, щоб уникнути імпортних мит і задовольнити попит на ринках.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Раніше китайські виробники віддавали перевагу експорту та складанню автомобілів за кордоном, коли основні частини машин виробляються в Китаї, а потім доставляються для остаточного складання. Однак через мита, які запровадили США, Європейський Союз та Туреччина, інвестиції у повний виробничий процес за кордоном зростають.

"Коли ринок електромобілів у Китаї насичується, зростаюча внутрішня конкуренція і надлишок виробничих потужностей змушують китайські бренди шукати нові ринки за кордоном" , — йдеться у звіті.

Станом на 2023 рік китайські автовиробники побудували заводи з повним виробничим циклом у дев’яти країнах, із загальною річною потужністю 1,2 мільйона автомобілів. Якщо всі оголошені плани будуть реалізовані вчасно, до 2026 року цей показник може зрости до 2,7 мільйона одиниць у більш ніж десяти країнах.

Повний виробничий процес охоплює чотири основні етапи: штампування, зварювання, фарбування та остаточне складання. Це капіталомісткий процес, але він має вищу виробничу потужність порівняно з частковим складанням.

Китайські автовиробники, такі як BYD, Chery, Changan, GAC Auto та SAIC Motor, оголосили про нові проєкти або розширення своїх заводів за кордоном з 2023 року. Популярними напрямками для інвестицій є Таїланд, Індонезія та Бразилія.

BYD і Volvo Cars, якою володіє китайський концерн Geely, активно розширюють потужності в Європі. BYD будує завод в Угорщині і планує ще один у Туреччині, що дає доступ до ринку ЄС. Польща також стає популярною серед китайських виробників електромобілів.

На відміну від цього, зростання виробництва автомобілів через часткове складання йде повільніше. Очікується, що до 2026 року їхня загальна потужність зросте з 2,2 до 2,8 мільйона одиниць.

Такий сплеск інвестицій у закордонні заводи викликає занепокоєння у Пекіні. Міністерство торгівлі Китаю в липні порадило автовиробникам захищати свої технології електромобілів, віддавати перевагу частковому складанню та бути обережними при інвестуванні в країни з геополітичними ризиками, такі як Туреччина та Індія.