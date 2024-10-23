Посол США при НАТО зробила нову заяву про вступ України до Альянсу

Організація Північноатланти́чного договору (НАТО) не готова запропонувати Україні членство. Те ж стосується і запрошення до Альянсу, пише , РБК-Україна.

Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, пише Politico.

Наразі, за її словами, США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що "наш намір (намір США, - ред) полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх (українців, - ред) до НАТО".

Вступ України до НАТО

Нова хвиля обговорення вступу України до НАТО піднялася після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна.

Трохи раніше французьке видання Le Monde писало про категорично протилежну позицію Сполучених Штатів щодо вступу Києва до Альянсу. Журналісти видання запевняли, що США готові запросити Україну до НАТО.