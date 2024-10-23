Ізраїль атакував ліванськое місто Тір, яке внесене до спадщини ЮНЕСКО

Ізраїль завдав удару по ліванському портовому місту Тір, яке внесене до списку ЮНЕСКО. Про це пише The Guardian, повідомляє Лівий берег.

Атака відбулася через три години після того, як військові ЦАХАЛу закликали евакуюватися мешканців центральних районів міста.

Порт зазвичай описується як жвавий хаб, але розпорядження Ізраїлю про евакуацію міста цього тижня вперше охопили його райони ‒ аж до стародавнього замку.

Ліванські ЗМІ продовжують інформувати про масштабні удари Ізраїлю по всій країні, повідомляється про п’ять загиблих у Бінт-Джбейлі, поблизу північного Ізраїлю.