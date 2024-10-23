Акції McDonaldʼs впали через спалах кишкової палички у закладах в США

Акції McDonaldʼs впали майже на 7% після того, як спалах кишкової палички, повʼязаний з бургерами Роял Чизбургер мережі ресторанів, спричинив смерть однієї людини та захворювання 49 осіб у США.﻿ Про це пише CNBC, повідомляє Економічна правда.

У вівторок, 22 жовтня, акції McDonaldʼs впали приблизно на 7% під час позабіржових торгів. У своїй заяві у вівторок McDonaldʼs повідомила, що вживає швидких та рішучих заходів після спалаху кишкової палички в деяких штатах.

Компанія заявила, що початкові результати розслідування, що триває, показують, що деякі захворювання можуть бути повʼязані з нарізаною цибулею — або свіжою цибулею, нарізаною тонкими скибочками — яка використовується в бургері і постачаються одною компанією, що обслуговує три розподільні центри.

McDonaldʼs доручив усім місцевим ресторанам прибрати нарізану цибулю зі своїх постачань та призупинив поширення цього інгредієнта у низці регіонів. Гамбургери Quarter Pounder будуть тимчасово недоступні у кількох західних штатах, включаючи Колорадо, Канзас, Юту та Вайомінг, а також у деяких інших штатах, повідомив McDonaldʼs.

Президент McDonaldʼs USA Джо Ерлінгер заявив у відеозверненні, що спалах не торкнувся більшості штатів, а також інших продуктів компанії з яловичини, включаючи чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble та подвійний чизбургер. У цих сендвічах використовується інший тип цибулі.

У CDC заявили, що кількість людей, постраждалих від спалаху, "ймовірно, набагато вища", ніж повідомлялося досі. Агентство заявило, що це повʼязано з тим, що багато людей одужують від інфекції E. coli, не проводячи тестування або не отримуючи медичної допомоги.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) повідомили, що в період з 27 вересня по 11 жовтня було зареєстровано 49 випадків отруєння у 10 штатах, більшість із яких — у Колорадо та Небрасці. Щонайменше 10 людей було госпіталізовано, одна людина у Колорадо померла.