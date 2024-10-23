У Латвії очікують, що Україну запросять до НАТО у 2025 році. Також Рига підтримує вступ Києва до ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня.

"Ми дуже сподіваємося, що наступного року на саміті НАТО в Гаазі ми зможемо прийняти політичне рішення щодо запрошення України до НАТО. Ми працюватимемо над цією метою з нашими союзниками по НАТО" , - зазначила вона.

За словами голови Сейму, Латвія так само підтримує вступ України до Європейського Союзу і Рига готова надати необхідну підтримку та поділитися досвідом з українськими колегами.

"Також для реалізації плану перемоги важливим є довгострокове забезпечення постачання всього необхідного озброєння. Україна має повне право на самооборону, що включає також знищення військових об’єктів на території Росі" , - констатувала Мєріня.

Вступ України до НАТО

Під час липневого саміту у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до НАТО. При цьому розмови про майбутнє України в НАТО не вщухають.

Зокрема, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс нещодавно заявив, що країнам НАТО необхідно обговорити, на яких умовах Україна отримає запрошення та приєднається до Альянсу.

У свою чергу, французький міністр оборони Себастьян Лекорню вважає, що запрошення України до НАТО залежить від наступної адміністрації США. При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу.