Міністр охорони здоров'я розповів, кому передадуть функції МСЕК
Медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.
"Ми робимо все, щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. (Їхні) функції ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарень", - сказав очільник МОЗ.
Він уточнив, що кластерні і надкластерні лікарні - це результат госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади "забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги", зазначив міністр.
Таким чином, за його словами, МОЗ вирішує 4 глобальні проблеми, зокрема кадрову. Він зазначив, що всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я, тож усі рішення про встановлення інвалідності будуть прийматися на основі даних, які записані в Електронній системі охорони здоров'я. Це дасть змогу відслідковувати, коли і який діагноз вносить лікар, які дослідження і коли проводилися.
Водночас, сказав він, вирішується і питання зарплат.
"З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз... повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року", - сказав міністр.
За його словами, також вирішується питання безбар'єрності, бо всі лікарні, які працюють із НСЗУ, отримали відповідний сертифікат про доступність для осіб з інвалідністю.
Водночас, сказав він, вирішується і питання зарплат. "З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз... повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року", - сказав міністр.
Він наголосив, що МОЗ планує відмовитися від поняття медико-соціальнї експертизи.
"Медики, які провели певне лікування, реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються й інші сторони. Зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина втратила і які компенсатори можна запропонувати", - сказав Ляшко.
Далі, за його словами, підключається Мінекономіки у разі, якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього.
Нарешті, до процесу приєднається Міносвіти, якщо буде потрібно запропонувати людині перенавчання через втрату певних функцій.
"Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути соціально і економічно активною", - заявив Ляшко.