Міністр охорони здоров'я розповів, кому передадуть функції МСЕК

Медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"Ми робимо все, щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. (Їхні) функції ми передаємо до кластерних і надкластерних лікарень" , - сказав очільник МОЗ.

Він уточнив, що кластерні і надкластерні лікарні - це результат госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади "забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги", зазначив міністр.

Таким чином, за його словами, МОЗ вирішує 4 глобальні проблеми, зокрема кадрову. Він зазначив, що всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я, тож усі рішення про встановлення інвалідності будуть прийматися на основі даних, які записані в Електронній системі охорони здоров'я. Це дасть змогу відслідковувати, коли і який діагноз вносить лікар, які дослідження і коли проводилися.

Водночас, сказав він, вирішується і питання зарплат.

"З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз... повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року" , - сказав міністр.

За його словами, також вирішується питання безбар'єрності, бо всі лікарні, які працюють із НСЗУ, отримали відповідний сертифікат про доступність для осіб з інвалідністю.

Водночас, сказав він, вирішується і питання зарплат. "З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз... повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року", - сказав міністр.

Він наголосив, що МОЗ планує відмовитися від поняття медико-соціальнї експертизи.

"Медики, які провели певне лікування, реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються й інші сторони. Зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина втратила і які компенсатори можна запропонувати" , - сказав Ляшко.

Далі, за його словами, підключається Мінекономіки у разі, якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього.

Нарешті, до процесу приєднається Міносвіти, якщо буде потрібно запропонувати людині перенавчання через втрату певних функцій.