Україна ризикує не отримати заплановані 4 млрд євро від ЄС – нардеп

Україна очікує отримати від Євросоюзу 4 млрд євро у рамках Ukraine Facility цього року. Але передача фіндопомоги опинилася під загрозою через зволікання українських чиновників.﻿ Про це йдеться у листі Міністерства закордонних справ України, який оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У листі МЗС наголошується, що українська сторона порушила терміни виконання умов у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроєкту про угоду зі слідством у корупційних справах. Таку умову мали виконати до кінця третього кварталу, але законопроєкт лише у першому читанні ухвалили 9 жовтня.

"Україна ризикує не отримати фінансування обсягом 4 млрд євро, яке очікується від Євросоюзу у 2024 році" , - уточнює відомство.

Як наголосили в МЗС, Євросоюз попередив, що якщо в Україні не ухвалять такий закон і він не набуде чинності до кінця жовтня 2024 року, фінансування 4 млрд євро "буде перенесено на наступний рік".

У міністерстві також звернули увагу, що у разі, якщо Україна не виконає умови, під загрозою також може опинитися рішення Ради ЄС про надання Україні до 35 млрд євро у вигляді кредиту, оскільки деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов'язань.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Євросоюз пообіцяв надати Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року у рамках програми Ukraine Facility.

Така програма передбачає, що для отримання коштів Україні необхідно буде виконати низку умов. Однією з них, зокрема, є ухвалення законопроєкту про угоду зі слідством.

Ініціатива передбачає коротший термін ув'язнення у разі співробітництва зі слідством.