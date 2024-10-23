Росія та Білорусь готують спільні військові навчання "Захід-2025"

Генеральні штаби збройних сил Білорусі та Росії розпочали підготовку до навчань «Захід-2025», повідомив білоруський міністр оборони Віктор Хренін 23 жовтня в Мінську на спільній колегії оборонних відомств двох країн, повідомляє Радіо Свобода.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, на засіданні схвалили ідею цих навчань, а також план співпраці, який передбачає понад 160 громадських заходів.

У 2022 році після проведення в Білорусі навчань "Захід" Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – в тому числі з білоруської території.

Російський міністр Сергій Бєлоусов зазначив, що співпраця з Білоруссю "особливо важлива за умов відкритого тиску з боку колективного Заходу".

За його словами, Білорусь і Росія продовжують формувати єдиний оборонний простір.

22 жовтня посол Росії Борис Гризлов повідомив, що Росія і Білорусь готуються підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки та оновлену концепцію безпеки союзної держави.

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