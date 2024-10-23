Ситуацію у Торецьку стабілізувалася, окупанти засіли у східній частині – ЗСУ

На Краматорському, Торецькому, Сіверському напрямках кількість штурмових дій ворога дещо зменшилась. Ситуація в місті Торецьк стабілізувалася, Сили оборони не дають ворогу просунутись далі східної частини міста. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Укрінформ.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорському, Торецькому, Сіверському – ред.) дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог узяв тактичну паузу для підведення можливо якогось поповнення живої сили, поповнення втрат, також поповнення БК, поповнення озброєння, можливо заведення якоїсь техніки. І коли вони закінчать підготовку, скоріше за все кількість штурмів знову відновиться" , - повідомила Бобовнікова.

Коментуючи ситуацію біля Часового Яру, речниця відзначила, що тут обстановка залишається складною.

"Так, на жаль, ситуація в Часовому Ярі складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє видання Bild, і жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, однак подібні спроби одразу блокуються, і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, і тому техніка не може пройти, оскільки для того, щоб пройшла техніка, потрібно наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються" , - пояснила речниця.

Крім того, вона повідомила, що ситуація в Торецьку стабілізувалася, Сили оборони блокують просування ворога зі східної частини міста, де він засів.