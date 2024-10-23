Зеленський пояснив, чому Україна не прийме німецький варіант для НАТО

Пропозиція вступу України до НАТО частинами є аморальною. Адже тоді за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України.﻿ Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, одним із дивних трендів нинішнього "політичного осіннього сезону" в експертному середовищі стало прикладання до України так званого західнонімецького варіанту. Це коли Україну гіпотетично можуть взяти до НАТО тільки у межах територій, контрольованої ЗСУ.

"Ця пропозиція аморальна. І не лише тому, що в 1949 році розділили державу, яка розпочала і програла Другу світову війну, а Україна свою війну не починала й не програла. Головне, що за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України" , - написав Подоляк.

Він нагадав, що розслідування міжнародних організацій показують поширення російської практики тортур, її вбудованість у систему окупаційного управління.