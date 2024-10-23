Зеленський пояснив, чому Україна не прийме німецький варіант для НАТО
Пропозиція вступу України до НАТО частинами є аморальною. Адже тоді за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За його словами, одним із дивних трендів нинішнього "політичного осіннього сезону" в експертному середовищі стало прикладання до України так званого західнонімецького варіанту. Це коли Україну гіпотетично можуть взяти до НАТО тільки у межах територій, контрольованої ЗСУ.
"Ця пропозиція аморальна. І не лише тому, що в 1949 році розділили державу, яка розпочала і програла Другу світову війну, а Україна свою війну не починала й не програла. Головне, що за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України", - написав Подоляк.
Він нагадав, що розслідування міжнародних організацій показують поширення російської практики тортур, її вбудованість у систему окупаційного управління.
"Ви впевнені, що терміни "територіальний компроміс", "західнонімецький варіант", "прийняття реалій на землі» точно описують суть пропозицій?", - заявив Подоляк.