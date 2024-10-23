Україна закликає здаватися у комфортний полон солдатів із КНДР
Проект Головного управління розвідки Міністерства оборони "Хочу жити" закликає військовослужбовців з Північної Кореї здаватися в український полон, де їм гарантовано гарне харчування та комфортні умови утримання, повідомляє Ділова столиця.
Звернення опубліковане у профілі проекту в соцмережі Х.
"Тим із вас, кого послали допомагати путінському режиму, не потрібно безглуздо вмирати на землі іншої країни. Сотні тисяч російських солдатів вже приречені ніколи не повернутися додому, і не обов'язково йти цим шляхом. Здавайтеся! Україна дає вам захист, їжу і тепло", — йдеться у зверненні до військових із КНДР.
Зазначається, що полоненим гарантуються комфортні побутові умови, повноцінне триразове харчування, яке включає м'ясо та овочі, а також медичне обслуговування.
"Незалежно від того, скільки солдатів Пхеньян відправить до Росії або куди їх відправлять, українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, релігії та ідеології", — заявили в ГУР.