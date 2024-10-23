Україна закликає здаватися у комфортний полон солдатів із КНДР

Проект Головного управління розвідки Міністерства оборони "Хочу жити" закликає військовослужбовців з Північної Кореї здаватися в український полон, де їм гарантовано гарне харчування та комфортні умови утримання, повідомляє Ділова столиця.

Звернення опубліковане у профілі проекту в соцмережі Х.

"Тим із вас, кого послали допомагати путінському режиму, не потрібно безглуздо вмирати на землі іншої країни. Сотні тисяч російських солдатів вже приречені ніколи не повернутися додому, і не обов'язково йти цим шляхом. Здавайтеся! Україна дає вам захист, їжу і тепло" , — йдеться у зверненні до військових із КНДР.

❗️❗️조선인민군 병사들에게 전합니다. 푸틴 정권을 돕기 위해 파견된 여러분, 다른 나라의 땅에서 무의미하게 죽을 필요가 없습니다. 이미 수십만 러시아 군인들이 집으로 돌아오지 못할 운명을 겪고 있으며, 여러분이 그 길을 따를 필요는 없습니다! ⤵️ pic.twitter.com/0bWuZuyylX — Проект "Хочу жить" (@hochuzhit_com) October 23, 2024

Зазначається, що полоненим гарантуються комфортні побутові умови, повноцінне триразове харчування, яке включає м'ясо та овочі, а також медичне обслуговування.