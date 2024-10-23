Підозрювану у незаконному збагаченні "слугу" відпустили на поруки Арахамії та Кіма

ВАКС обрав запобіжний народній депутатці, яка підозрюється в незаконному збагаченні, у вигляді особистої поруки. Про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє Новое время.

У САП не зазначили ім'я нардепки, однак з деталей можна зрозуміти, що йдеться про депутатку від Слуги народу Ірину Кормишкіну (дівоче прізвище — Аллахвердієва).

Повідомляється, що суд визнав поручителями голову фракції Слуга народу Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Як зазначили в САП, підозрювана має повідомляти про зміну свого місцеперебування, здати свої паспорти та інші документи, які дозволяють виїжджати з України, та утримуватися від спілкування з людьми, визначеними в ухвалі слідчого судді.

Нардепка має виконувати ці обов’язки протягом двох місяців, зазначили в прокуратурі.

Раніше в НАБУ повідомляли, що Кормишкіна впродовж 2021 та 2022 років набула у власність активів на суму понад 20 мільйонів гривень. За ці кошти вона придбала будинок в Одеській області, у якому зараз живе.

У НАБУ стверджують, що за цей період офіційний дохід та заощадження нардепки становили не більше 2,7 млн грн, які вона «використала на інші цілі».

Журналіст Олег Новіков зазначав, що раніше Вищий антикорупційний суд зобов’язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити провадження щодо Кормишкіної про незаконне збагачення. Пізніше в заяві Костіна було вказано, що нардепка отримала в подарунок 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, а згодом ще 14,4 млн грн. Дарувальником був вказаний її батько.

16 жовтня Кормишкіній повідомили про підозру за ст. 368−5 ККУ (незаконне збагачення). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.