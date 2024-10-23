МЗС: Підсумкова декларація саміту БРІКС - "фіаско" Росії

Росія не змогла нав'язати своє бачення світового порядку країнам БРІКС у ході саміту в Казані. Спроби Москви зазнали фіаско. З посиланням на Міністерство закордонних справ України у соцмережах, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що звернули увагу на пункт у підсумковій декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений війні в Україні. Там країни БРІКС лише нагадали про свої національні позиції щодо такого питання, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

На думку МЗС, це показує, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України.

"Спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" з приводу російської агресії проти України зазнали чергового фіаско" , - додали у відомстві.

В українському міністерстві наголосили, що підсумкова декларація продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії проти України. А сам саміт показав, що світова більшість залишається на боці України у прагненні гарантувати справедливий мир.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, лідери країн БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту в Казані.

В одному з пунктів вони згадали війну проти України та запевнили, що вони нібито підтримують виконання Статуту ООН. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.