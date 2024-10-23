У Білорусі до 20 років засудили двох українців за "підготовку до терактів"

Білоруський суд виніс вирок громадянам України Сергію Кабарчуку та його сину — 20 років позбавлення волі за участь у диверсійно-розвідувальній групі, яка, за версією слідства, планувала теракти на території Білорусі та Росії.﻿﻿ З посиланням на білоруських пропагандистів "БелТа", повідомляє Українська правда.

"Батька і сина визнано винними за всіма інкримінованими їм статтями. Остаточно кожному з фігурантів на підставі ч.1 ст.13, ч.3 ст.289, ч.4 ст.295, ч.3 ст.333-1, ст.358-1 ККУ призначено покарання у вигляді 20 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму, а також по 700 БВ штрафу" , - пишуть пропагандисти.

Згідно з матеріалами справи, Сергія Кабарчука та його сина затримали в лютому 2024 року на півдні Білорусі, коли вони намагалися перетнути кордон з Україною. Їм інкримінують участь у "диверсійно-розвідувальній групі", до складу якої входили громадяни України та Білорусі.

Слідство стверджує, що у затриманих знайшли вибухові пристрої, які призначалися для вчинення терактів насамперед на території Росії та Білорусі, а закидання диверсійно-розвідувальної групи в Білорусь через кордон було організовано Службою безпеки України.

Зазначається, що затримані співпрацювали зі слідством.

За версією білоруських спецслужб, Сергій Кабарчук, відомий під псевдонімом Батлер, раніше працював у Державній прикордонній службі України. Після звільнення він разом із синами Богданом і Павлом начебто займався контрабандою.

У білоруському КДБ вважають, що організацію "закидання диверсійної групи в Білорусь" здійснила Служба безпеки України, а вибухові пристрої були передані затриманим безпосередньо перед переходом кордону.