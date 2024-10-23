Зеленський провів наради зі Шмигалем, Сирським та Литвиненком

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 жовтня, провів низку нарад. Вони стосувались фронту та поточних питань у владі.﻿ З посиланням на вечірнє звернення президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, сьогодні були наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити.

Друга нарада була із секретарем РНБО Олександром Литвиненком - вона була про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку.

Також сьогодні була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про фронт і Курську операцію.

"Найбільше уваги - складним напрямкам у Донецькій області. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що був не задоволений доповідями двох міністрів відносно ситуації зі скандалами МСЕК.

Він також заявив, що рішення ліквідувати МСЕК було пов'язане не лише з отриманням фейкових статусів особи з інвалідністю завдяки зв'язкам. Такий статус часто не можуть отримати військові, які були поранені на фронті.